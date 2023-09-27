حبيبي.. موديست يخطف أنظار جمهور الأهلي مع عم حارس

شارك انطوني موديست، لاعب النادي الأهلي الجديد، إستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر "موديست" مع عم حارس بعلامة النصر وعلق عليها: “حبيبي”.

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات ملف مشاركة موديست نجم الأهلي في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي إف ام أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب إعداد برنامج بدني قوي من أجل إعداد موديست خوفا من تكرارا أزمة برونو سافيو نجم الفريق السابق والذي كان يمتلك إمكانيات مميزة ولكن مستواه البدني أثر عليه سلبا.