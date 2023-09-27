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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نواب يشرحون أسباب تزكيتهم السيسي في الانتخابات الرئاسية

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أسباب تحريره نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، اليوم، مشيرا إلى أنها أسباب عديدة فى مقدمتها تحقيق الاستقرار الأمنى والمشروعات القومية التى شهدتها البلاد وغيرت مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وقال اللواء يونس الجاحر فى تصريحات له اليوم على هامش تحرير نماذج تزكية الرئيس السيسى، بمقر مجلس النواب، إن علينا أن نقارن بين أوضاع البلاد قبل 2013 وبين أوضاعها خلال الفترة التالية حتى اليوم، لنرى حجم الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، فى مختلف القطاعات مثل قطاع الطرق والمواصلات، الذى شهد طفرة كبيرة أدت إلى تقليل حجم الحوادث،  وقطاع الصحة حيث تم القضاء على فيروس سى من خلال المبادرات الصحية، وكذلك قطاعات الإسكان والزراعة والرى وغيرها، شهدت طفرة غير مسبوقة.

 

ودعا النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، المواطنين إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لاستكمال ما تشهده البلاد من إنجازات، قائلا: علينا أن نتذكر ما كانت عليه البلاج قبل 2013، وما شهدته البلاد من أزمات فى الكهرباء والغاز ورغيف الخبز، والتى راح ضحيتها عدد من المواطنين بسببها.
وتابع، كما أدعو المواطنين للمقارنة بيننا وبين دول أخرى بالمنطقة لم تشهد استقرارا منذ 2011 حتى الآن.

 

وقالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، إنها قامت بتحرير نموذج تزكية للرئيس السيسى، لثقتها الكبيرة فيه، قائلة، إن وجود الرئيس السيسى قائدا للبلاد، يدعونا للاطمئنان على أولادنا فى المستقبل.

 

وأكدت عجمى فى تصريحات لها على هامش تحرير نماذج تزكية المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية، أهمية مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لسد الطريق على المحاولات الخارجية التى تستهدف النيل من مصر وتسعى لتشويه صورة الدولة المصرية.

 

وقالت النائبة غادة عجمى، إن الرئيس السيسى نجح فى قيادة البلاد وتحقيق إنجازات يشهد بها الجميع داخليا وخارجيا، وهو ما يتطلب منا التمسك به لاستكمال تلك المسيرة لاسيما فى تلك الفترة التى يشهد فيها العالم تحديات كبيرة.

اللواء يونس الجاحر نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الحوادث

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