مؤيدو السيسي بالأسمرات والسيدة زينب يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري | صور

توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي على مقار الشهر العقاري بكافة المناطق بالقاهرة لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة.

وشهد عدد من مناطق القاهرة اليوم، الأربعاء، إقبالاً كثيفاً من المواطنين علي عمل توكيلات للرئيس السيسي، بالشهر العقاري بمناطق مختلفة .

ومن بين تلك المناطق مكاتب التوثيق “الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر وعين شمس ومصر الجديدة و١٥ مايو والبساتين وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق والزاوية الحمراء وغيرهم من المناطق الأخري”.

وشارك في عمل التوكيلات كافة أطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصريين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدو السيسي بالأسمرات والسيدة زينب

مؤيدو السيسي بالأسمرات والسيدة زينب

مؤيدو السيسي بالأسمرات والسيدة زينب

مؤيدو السيسي بالأسمرات والسيدة زينب

مؤيدو السيسي بالأسمرات والسيدة زينب

مؤيدو السيسي بالأسمرات والسيدة زينب