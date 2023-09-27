عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصريحات إنجي المقدم.. تأثير خلافات الأب والأم على الأطفال| تفاصيل

إنجي المقدم
إنجي المقدم

صرحت الفنانة إنجي المقدم، حول مشاكلها النفسية بسبب خلافات والديها وهي صغيرة، حيث قالت: كان عندي تروما بسبب خلافات أبويا وأمي وصوتهم، وكنت بقفل وداني ، وطلاقهم سبب ليا تنمر كتير في المدرسة والنادي وأنا عندي ١٤ سنة.

txt

مع بداية الخريف.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

txt

لن تصدق.. نقص هذا الفيتامين يسبب الاكتئاب

تأثير خلافات الأزواج على الأطفال

من الطبيعي أن يختلف الآباء أحياناً على مستوى عال من الصراع والعداوة بين الوالدين مما يجعل الأطفال أكثر عرضة لخطر نمو مشاكل عاطفية واجتماعية وسلوكية، فضلاً عن الصعوبات في التركيز والإنجاز التعليمي.

كما أن للصراع أو القتال المتكرر والكثيف بين الوالدين أثر سلبي على الشعور بالسلامة والأمن الأطفال، مما يؤثر على علاقاتهم مع آبائهم ومع الآخرين، ويرتبط النزاع الأبوي الذي يركز على وجه التحديد على المسائل المتصلة بالأطفال أيضا بمشاكل التكيف، لا سيما عندما يسبب أن تلقي الأطفال اللوم على أنفسهم لمشاكل آبائهم.

وقد تبين أن الأبوة الجيدة النوعية، وهي الأبوة التي توفر الهيكل والدعم العاطفي وتعزيز إيجابي، قد تحد من أثر الصراع بين الوالدين.

الاطفال خلافات الأزواج تأثير خلافات الأزواج على الأطفال انجى المقدم الصراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق.. وسعر حقيبة نسرين طافش يثير الجدل

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

هنا مينا تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز | صور

فستان أنثوي.. سمر يسري تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

إطلالة أنيقة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بلوك جديد

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

ترشيحاتنا

ننشر صورة المتهم بانهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

انخفاض أسعار الذهب الان في مصر

تعرّض لها كتير .. شهادات صادمة من زملاء موظفة جامعة القاهرة

خلال لقائه مسئولي "بوش مصر"..مدبولي: نحرص على متابعة أنشطة الشركة..ومستعدون لتذليل أية عقبات

الأمم المتحدة: لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منها المخابز والصيدليات.. التنمية المحلية: استثناء هذه المحلات من تطبيق المواعيد الشتوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافته.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

فيديو

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ