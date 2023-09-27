بعد تصريحات إنجي المقدم.. تأثير خلافات الأب والأم على الأطفال| تفاصيل

صرحت الفنانة إنجي المقدم، حول مشاكلها النفسية بسبب خلافات والديها وهي صغيرة، حيث قالت: كان عندي تروما بسبب خلافات أبويا وأمي وصوتهم، وكنت بقفل وداني ، وطلاقهم سبب ليا تنمر كتير في المدرسة والنادي وأنا عندي ١٤ سنة.

تأثير خلافات الأزواج على الأطفال

من الطبيعي أن يختلف الآباء أحياناً على مستوى عال من الصراع والعداوة بين الوالدين مما يجعل الأطفال أكثر عرضة لخطر نمو مشاكل عاطفية واجتماعية وسلوكية، فضلاً عن الصعوبات في التركيز والإنجاز التعليمي.

كما أن للصراع أو القتال المتكرر والكثيف بين الوالدين أثر سلبي على الشعور بالسلامة والأمن الأطفال، مما يؤثر على علاقاتهم مع آبائهم ومع الآخرين، ويرتبط النزاع الأبوي الذي يركز على وجه التحديد على المسائل المتصلة بالأطفال أيضا بمشاكل التكيف، لا سيما عندما يسبب أن تلقي الأطفال اللوم على أنفسهم لمشاكل آبائهم.

وقد تبين أن الأبوة الجيدة النوعية، وهي الأبوة التي توفر الهيكل والدعم العاطفي وتعزيز إيجابي، قد تحد من أثر الصراع بين الوالدين.