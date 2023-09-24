لن تصدق.. نقص هذا الفيتامين يسبب الاكتئاب

نقص فيتامين B12 هو حالة علاجية تحدث إذا لم تستهلك ما يكفي من فيتامين B12 في نظامه الغذائي أو إذا لم يكن جسدك يمتص هذا بشكل صحيح، يمكن أن يسبب نقص الفيتامين B12 أعراض بدنية ونفسية.

أعراض نقص فيتامين b12

يمكن أن يسبب نقص الفيتامين B12 أعراض بدنية نفسية، ويمكن أن تتطور أعراض نقص فيتامين B12 ببطء ويمكن أن تزداد سوءا مع مرور الوقت.

بعض الناس قد لا يكون لديهم أي أعراض على الرغم من انخفاض مستوى فيتامين B12 في أجسادهم.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 أن يعانون من أعراض عصبية و/أو أضرار دون فقر الدم (نقص الخلايا الدم الحمراء).



التقيؤ

الإسهال.

خسارة الوزن

قرح الفم أو اللسان

الشعور بالاكتئاب

المصدر webmd