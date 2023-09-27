تطور مفاجئ.. عودة الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية إلى واشنطن

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجندي الأمريكي الذي هرب إلى كوريا الشمالية عبر الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين قبل شهرين، محتجز لدى الولايات المتحدة.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فإن مصير كينج لا يزال غير مؤكد، بعد أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنه عبر الحدود إلي كوريا الشمالية بدون إذن. وهذا يمكن أن يعني العقوبة بالسجن العسكري، أو التسريح من الخدمة بشكل غير مشرف.

وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية، إنها ستطرد الجندي الأمريكي، ترافيس كينج، في إعلان فاجأ بعض المراقبين الذين توقعوا أن تمدد كوريا الشمالية احتجازه على أمل الحصول على تنازلات من واشنطن في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الخصمين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الجهاز المختص في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قرر طرد ترافيس كينج، جندي الجيش الأمريكي الذي دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بموجب قانون الجمهورية".