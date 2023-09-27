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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطرد جنديا أمريكيا لجأ إليها بعدما قدم اعترافات تفصيلية

الجندي الامريكي الهارب
الجندي الامريكي الهارب

قررت كوريا الشمالية "طرد" الجندي الأمريكي ترافيس كينج، الذي عبر إلى الشمال من كوريا الجنوبية خلال تواجده في المنطقة الأمنية المشتركة في يوليو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الجهاز المختص في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قرر طرد ترافيس كينج، جندي الجيش الأمريكي الذي دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بموجب قانون الجمهورية". 
 

ذكر التقرير إن التحقيق مع كينج “انتهى”.

وبحسب سي إن إن الأمريكية، ولم يتضح من تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أين ومتى وكيف سيتم طرد كينج.

وعبر كينج خط ترسيم الحدود العسكري من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية في يوليو خلال جولة في المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة المنزوعة السلاح.
 

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن كينج، وهو جندي صغير مجند في القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية واجه اتهامات بالاعتداء في وكان من المقرر أن يعود إلى فورت بليس بولاية تكساس، ويتم إبعاده من الجيش قبل يوم واحد فقط من عبوره إلى كوريا الشمالية.

وزعمت كوريا الشمالية ايومل الأربعاء أن كينج "اعترف بأنه دخل بشكل غير قانوني إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأنه كان يحمل مشاعر سيئة تجاه سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي، وكان يشعر بخيبة  بشأن المجتمع الأمريكي غير المتكافئ".

CNN اعترافات الجيش الأمريكي الكورية الشمالية اليوم الاربعاء

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