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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسعى لنشوب حرب نووية.. كوريا الشمالية تتهم أمريكا بجعل 2023 أكثر خطورة

كوريا الشمالية وأمريكا
كوريا الشمالية وأمريكا

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية، بجعل 2023 "عامًا خطيرًا للغاية"، قائلة إن ممارساتها تسعى لنشوب حرب نووية.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال كيم سونج مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إن ممارسات واشنطن تسعى لإثارة حرب نووية، منددًا بزعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب تصريحات المواجهة الهستيرية التي يقول إنها تزيد الوضع اشتعالًا بالمنطقة.

وأضاف كيم أيضًا أن واشنطن تحاول إنشاء "النسخة الآسيوية من حلف شمال الأطلسي"، وهو التحالف العسكري الذي يضم دولًا أوروبية والولايات المتحدة.

وأكد أن مثل هذه اللغة القوية جديرة بالملاحظة دائمًا من دولة تعمل على تطوير برنامجها النووي - ولكنها أيضًا ليست غير مألوفة من بيونج يانج.

وفي وقت سابق، وصفت كوريا الشمالية، الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بأنه “رجل ذو عقل سيئ” و”سياسي غبي” وانتقدته لاستخدامه خطابا في الأمم المتحدة لإصدار تحذير بشأن العلاقات العسكرية العميقة بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن “الخائن يون سوك يول، حتى في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شوه بشكل خبيث العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا”.

وأضافت: “بدون معالجة المخاوف بشأن صفقة أسلحة محتملة مع روسيا، فإنه طبيعي تمامًا وحق مشروع للدول المجاورة أن تحافظ على علاقات وثيقة مع بعضها البعض”.

كوريا الشمالية الولايات المتحدة الامريكية الأمم المتحدة المواجهة الهستيرية

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