تكريم طلاب ومشرفي المشروعات البحثية الفائزة في مسابقة اكتشف التاريخ بالغربية |صور

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عروض المشروعات البحثية الفائزة ضمن فعاليات مسابقة اكتشف التاريخ للعام الثانى على التوالى ضمن خطة أنشطة توجيه الدراسات الاجتماعية ، والذي أقيمت بمركز التنمية المهنية للمعلمين بطنطا، بحضور مرفت فايد، مدير إدارة التدريب رئيس وحدة دعم المعلمين، محمد حموده، مدير إدارة الأمن، عادل عبد الحميد، موجه عام الدراسات الاجتماعية.



وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال تفقده العروض الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى على مستوى المديرية ، أشاد وكيل الوزارة بالمشروعات البحثية التي تم تنفيذها بأيدي الطلبة والطالبات من مدارس التعليم العام والخاص والتربية الخاصة خلال شهور صيف 2023.

وباشر وكيل الوزارة بعدها بتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى على مستوى المحافظة، وتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية ، كما تم تكريم المعلمات والمعلمين المشرفين من إدارات شرق طنطا، غرب طنطا، السنطة، كما قام بتكريم الموجهين المدربين والمقيمين للأبحاث لتميزهم.

الجدير بالذكر، أن تعليم الغربية حصلت على المركز الثالث الجمهوري ضمن فعاليات مسابقة "اكتشف التاريخ" العام الماضي 2022 التي تمت بالتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم، ومعهد جوته بالقاهرة، لبحث " حكاية أثر " سبيل على بك الكبير - لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع - إدارة شرق طنطا التعليمية. حيث يتم في إطار هذه المسابقة تشجيع تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا على تعلم التاريخ من خلال البحث والاكتشاف بهدف بناء علاقة شخصية مع التاريخ المتنوع لبلدنا العزيزة، والذي يمكن أن يساعد على وجه الخصوص، النظر إلى الماضي على فهم أحداث اليوم والتحديات التي يواجهها المجتمع المصري، من أجل إدراك وتصنيف التفسيرات المختلفة للأحداث التاريخية بشكل أفضل، حيث يعتبر البحث العلمي وتعلم التاريخ من الركائز الأساسية للمجتمع الحديث، ويتم تحفيز التفكير الفردي والتفكير المستقل والإبداع، وبالتالي تعزيز التعليم والتنمية.



كما أدرجت مصر أيضًا الابتكار والبحث العلمي كأحد مشاريعها المستهدفة على جدول أعمالها الوطني "رؤية مصر 2030". ويمثل نظام التعليم الحديث الذي يوفر مساحة للبحث والتفكير التاريخي أساسًا جوهريًا للتطور الإيجابي للأجيال القادمة.



وهنأ وكيل الوزارة كل من التوجيه العام للدراسات الاجتماعية، ومديري عموم الإدارات الفائزة بهذا الفوز المتميز، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

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