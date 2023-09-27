بالتعاون مع الأغذية العالمي.. عمل أسيوط تنظم 4 برامج تدريبية مجانية

وفرت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عددا من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين وذوي الهمم في مجال التفصيل والخياطة، والتطريز والمشغولات اليدوية، وصيانة الكمبيوتر، وصيانة المحمول وذلك بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، والتى يمكن التقديم عليها حتى يوم غدا الخميس 28 سبتمبر 2023 ، بمقر ديوان المديرية وعنوانه مجمع المصالح الحكومية خلف محطة القطار الدور الثالث ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، والتعاون مع شركاء التنمية فى تنفيذ برامج مستحدثة بمراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية، أن مميزات التدريب شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج يحصل عليها المتدرب تفيد إتمام الدورة التدريبية، وبدل انتقال يومي لكل متدرب تصرف فى نهاية كل دورة، ووجبة يومية، مع توفير كافة الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية فى فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجي التدريب، مشيراً إلى أن شروط التدريب الحصول على مؤهل عال أو متوسط بالنسبة لصيانة الحاسب والمحمول، أما الخياطة والتطريز يشترط إجادة القراءة والكتابة، مع إجتياز المقابلات الشخصية والتى تبدأ يوم 3 و 4 و 5 أكتوبر لدورة الخياطة، و 8 و 9 أكتوبر للتطريز ، وصيانة الكمبيوتر يوم 10 و 11 و 12 أكتوبر ، وصيانة المحمول 15 و 16 أكتوبر وذلك بمقر ديوان المديرية.