السعودية تعلن جاهزية طرق مكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن

في موسم الحج..

أفادت الهيئة العامة للطرق السعودية بجاهزية طرق مكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام 1445هـ.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد نفذت الهيئة مجموعة من الأعمال على طرق مكة المكرمة؛ بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير تجربة سلسة ومريحة للحجاج، حيث تضمنت مسح وتقييم 4 آلاف كم من الطرق، وكشط وإعادة سفلتة 158 كم، ومعالجة التشققات والحفر على 403 مواقع، ومسح وتهذيب أكتاف الطرق على مسافة 2361 كم، إضافة إلى إزالة الكثبان الرملية على مسافة 1240 متراً مكعباً، وتنظيف مجاري الأودية على 421 موقعاً.

فيما تسعى الهيئة العامة للطرق إلى توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن, حيث تمتلك المملكة شبكة طرق ضخمة، تعدُّ من خلالها الأولى عالميًّا على مستوى ترابط شبكة الطرق وفقًا للبنك الدولي، حيث تسهم هذه الشبكة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى المشاعر.