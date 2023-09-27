التموين تستورد 200 ألف طن سكر خام

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات إعلان استيراد ٢٠٠ ألف طن سكر خام والمقرر وصولها خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم، أن الاستيراد سيتم من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).