عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تستورد 200 ألف طن سكر خام

صدى البلد

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات إعلان استيراد ٢٠٠ ألف طن سكر خام والمقرر وصولها خلال الفترة القادمة. 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم، أن الاستيراد سيتم من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).

الأرصدة الاستراتيجية اتخاذ إجراءات التموين الهيئة العامة للسلع التموينية الصناعات التكاملية القابضة للصناعات الغذائية النوبارية للسكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

ترشيحاتنا

الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

شاهد .. لحظة تدمير الجيش الروسي مستودع ذخيرة كبيرا في أوكرانيا

علي وإيناس بتوع المخدرات | حكم رادع للمتهمين.. تفاصيل

«بيوزعوا شربات».. أجواء مبهجة احتفالا بالمولد النبوي في سيدنا الحسين.. فيديو

بعد ارتفاع جرام الـ 21 .. أسباب تدفعك لشراء عيار 18

حرق عربيتها واتحبس.. شقيقة موظفة جامعة القاهرة تفجر مفاجأة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاف على نفسك.. عادة خاطئة تفعلها عند تناول المضاد الحيوي تعرضك للخطر

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

فيديو

مصرع وإصابة 250 شخصًا.. تفاصيل وأسباب حريق قاعة أفراح في العراق «فيديوجراف»

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ