ضابط مخابرات أمريكي: الهجوم المضاد الأوكراني انتهى بهزيمة استراتيجية لكييف والغرب

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على الحفاظ على دفاعاتها تحت هجوم القوات الروسية وستضطر إلى التراجع.

وأضاف ريتر: "من الآن فصاعدا، المبادرة في أيدي الروس، وفي النهاية سينهار خط الدفاع الأوكراني، وربما يتعين عليهم التراجع عبر نهر الدنيبر وتسليم مناطق واسعة".

ولفت إلي أن أوكرانيا ليس لديها احتياطيات كافية لصد جميع هجمات الروسية.

وقال ريتر: “الهجوم المضاد الأوكراني انتهى، وأصبح هزيمة استراتيجية لقيادة أوكرانيا والغرب الجماعي”.

وأوضح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، أن “روسيا يمكنها الآن أن تبدأ التقدم بمفردها”.