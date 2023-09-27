مكافحة الإدمان: أنت أقوى من المخدرات زادت الإقبال على العلاج 400%

أكد مدحت وهبة المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مصر تشارك في مؤتمر دولي في إسبانيا لعرض تجربة مصر في ملف مكافحة الإدمان والتعاطي.

وقال مدحت وهبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" حملة أنت اقوى من المخدرات حققت نجاحات مبهرة على مدار السنوات الماضية بمشاركة محمد صلاح".

وأضاف مدحت وهبة :" الحملة حققت نجاحا في التوعية بمخاطر التعاطي والحملة أدت إلى زيادة معلات الإقبال على العلاج من الإدمان بنسبة تصل لـ 400 %".

وتابع مدحت وهبة :" حملة أنت أقوى من المخدرات اعتبرتها العديد من الدول من أهم الحملات الملهمة التوعوية لمكافحة الإدمان ".

وأكمل مدحت وهبة:" الحملات الإعلانية والإعلامية مبنية على أساليب علمية ونحرص على حضور الشخصيات المؤثرة في الشباب من أجل التوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات ".