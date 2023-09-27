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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قيمته السوقية مليون دولار.. المصري يتعاقد مع لاعب وفاق سطيف الجزائري

الاعب غيلاس قناوي
الاعب غيلاس قناوي

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تعاقده مع آخر صفقات هذا الموسم بانضمام اللاعب الجزائري غيلاس قناوي لاعب نادي وفاق سطيف السابق وتبلغ قيمته السوقيه مليون دولار.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع فيسبوك:"نسر جديد جزائري يحلق داخل فريقنا سعداء بإنضمام غيلاس قناوي إلينا".


 تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وثنائي المصري 
 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل الطلبات المادية لمسؤولي الأبيض من إدارة نادي المصري البورسعيدي لحل أزمة انتقال أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بصورة نهائية للنادي البورسعيدي.

كان الزمالك تقدم بشكوى ضد الثنائي بعد توقيعهما على عقود انتقال للفريق البورسعيدي بالرغم من ارتباطهما بعقود رسمية مع الأبيض.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك طلب 5 ملايين جنيه نظير انتقال أحمد أيمن منصور إلي صفوف الناي المصري البورسعيدي في حين طلب النادي الأبيض الحصول على 15 مليون جنيه نظير انتقال أحمد عيد إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي.

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