أخبار التوك شو| أحمد موسى : ما فعله الرئيس السيسي لأجل الشعب المصري لا يُنسى.. مشادة ساخنة بين نقيب الصحفيين وعبد الرؤوف خليفة على الهواء

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض أبرز ما جاء في برامج التوك شو في سياق التقرير التالي

أحمد موسى : ما فعله الرئيس السيسي لأجل الشعب المصري لا يُنسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، في واحد من المناسبات المهمة لدى كل المسلمين في العالم العربي، قائلا إن الرئيس السيسي شارك اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف ووجه الشكر على كلمة شيخ الأزهر اليوم.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه أثناء تواجده في قاعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تأمل نفس المشهد منذ عشر سنوات في نفس القاعة، والتي كان فيها الرئيس السيسي القائد العام للقوات المسلحة في فترة عصيبة كانت تشهدها الدولة المصرية.

مشادة ساخنة بين نقيب الصحفيين وعبد الرؤوف خليفة على الهواء | فيديو

خل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين في مشادة ساخنة على الهواء مع الكاتب الصحفي عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بسبب تأسيس الأخير جمعية تتعارض مع كيان النقابة، ويُؤسّس كيانًا موازيًا له، لذلك تم تحويله إلى التحقيق ورفعه من منصبه.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن عبد الرؤوف خليفة أعلن على صفحته أنه قام بإنشاء جمعية، وهذه الجمعية تمارس نفس النشاط الخاص بلجنة الإسكان في نقابة الصحفيين، وهذا تعارض مصالح، وتعارض الدور الذي كان يقدّمه داخل النقابة، وكان هذا الأمر له أصل قديم، وكان قد طُرح داخل المجلس في بدايته بدعوى إنشاء جمعية داخل النقابة، في محاولة لتحقيق أكبر إفادة مُمكنة للصحفيين.

الشيخ عبدالفتاح الطاروطي عن تكريم الرئيس السيسي له: تاج ووسام على صدري|فيديو

كشف الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بإذاعة القرآن الكريم، كواليس تكريمه من الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف .

وقال عبد الفتاح الطاروطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي":" أصبت بكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطي في الحمام لكن حالتي الصحية مستقرة".

المتهم مكانش طبيعي.. صديقة ضحية جامعة القاهرة تكشف تفاصيل صادمة عن الحادث|فيديو

قالت الدكتورة وفاء بكير صديقة ضحية جامعة القاهرة، إن صديقتها موظفة كلية الآثار من قبل زميلها كانت مثل ملاك الذي يعيش وسط الناس، متابعاً: “قمة في الأخلاق والأدب”.

وأضافت صديقة ضحية جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة mbc مصر، اليوم: "المتهم مكانش طبيعي خالص واتخانق مع مدير الكلية في رعاية الشباب، والضحية كانت شاهدة على الواقعة وشهدت عليه".

كيف يساهم التعليم في التغلب على المشكلة السكانية؟.. تفاصيل

أكد الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن أهم ما يميز الفترة السابقة هو الدعم السياسي المستمر وغير المسبوق، مشيرا إلى أن من يتحدث عن معاناة المواطن، هو رئيس الجمهورية.

وقال عاطف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، إن التعليم هو أحد الحلول المطروحة للتعامل مع المشكلة السكانية التي لا بد من ذكرها وربطها بالتنمية.



سمكة خطيرة بالأسواق تسبب الوفاة بعد ساعات قليلة من تناولها | البيطريين تحذّر

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان" شديدة السمية وتسبب الوفاة.. احذر سمكة خطيرة تهدد حياتك في وجبة البساريا".

وجاء في التقرير أن هناك تحذير خطير بثه أطباء بيطريون، من سمكة سامة عثر عليها داخل أسماك البساريا، بالأسواق، والتي اشتراها أحد المواطنين.

محمد صلاح وليفربول .. عقد تجديده التاريخي يتحول لدراسة في هارفارد |فيديو

عرضت قناة العربية فيديو بعنوان "محمد صلاح وليفربول .. عقد تجديده التاريخي يتحول لدراسة في هارفارد".

وأضافت مذيعة برنامج "صباح العربية" أن باحترافية عالية تمكن محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس أن يتم تجديد عقده مع نادي ليفربول بأرقام ومكاسب خيالية.

تراجع ملحوظ .. نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الطماطم في الأسواق

فجر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مفاجأة كبرى بشأن أسعار الطماطم في الأسواق في الوقت الحالي، في ضوء الارتفاع الكبير التي شهدته أسعار الطماطم في مصر خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين المواطنين بسبب غلاء الأسعار التي شهدته العديد من الخضروات خلال الفترة الماضية.

وكانت أسعار الطماطم في الأسواق قد وصلت لـ 30 جنيه للكيلو الواحد و25 جنيه كذلك، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين المواطنين بسبب الغلاء غير المبرر في أسعار الخضروات، وعلى رأسها كلا من البصل والطماطم خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتدخل الحكومة من أجل خفض الأسعار من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

التنمية المحلية: إعلان عودة التوقيت الشتوي من اختصاص مجلس الوزراء

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد خلال الفترة المقبلة، في ضوء الترقب من قبل المواطنين على إلغاء التوقيت الصيفي في الفترة الحالية وإمكانية عودة التوقيت الشتوي من جديد.

وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن التوقيت الشتوي في مصر من المفترض أن يبدأ من شهر أكتوبر المقبل، إلا أن وزارة التنمية المحلية ليست مسؤولة عن الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر.

اتهامات جديدة بالاحتيال المالي لـ ترامب واثنين من أبنائه |فيديو

تهم جديدة ضد ترامب واثنين من أبنائه ، وجهها له قاضي في نيويورك، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية العربية.

وأفاد التقرير، أن التهم التي وجهت لـ ترامب هي احتيال مالي و تضخيم لقيمة ثروتهم، و ذلك عبر تقديمهم تقارير مالية فيها أرقام مبالغ فيها، خدعوا بها البنوك و شركات التأمين.