تراجع ملحوظ .. نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الطماطم في الأسواق

فجر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مفاجأة كبرى بشأن أسعار الطماطم في الأسواق في الوقت الحالي، في ضوء الارتفاع الكبير التي شهدته أسعار الطماطم في مصر خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين المواطنين بسبب غلاء الأسعار التي شهدته العديد من الخضروات خلال الفترة الماضية.

نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الطماطم في الأسواق

وكانت أسعار الطماطم في الأسواق قد وصلت لـ 30 جنيه للكيلو الواحد و25 جنيه كذلك، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين المواطنين بسبب الغلاء غير المبرر في أسعار الخضروات، وعلى رأسها كلا من البصل والطماطم خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتدخل الحكومة من أجل خفض الأسعار من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال نقيب الفلاحين، إن هناك العديد من الخضروات الرخيصة في الأسواق في الفترة الحالية، ويجب على المواطنين النظر إليها والتعامل معها، والابتعاد عن الخضروات التي ارتفع سعرها، إذ أن ارتفاع الأسعار سيكون مؤقت وسينخفض، خاصة أن الخضروات سلعة سريعة التلف، ولن يتم تركها حتى تتلف وسيتم خفض أسعارها.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء دي إم سي” المذاع من خلال قناة “دي إم سي”، أن أسعار الطماطم في الأسواق انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو لـ 15 جنيه، و18 جنيه في الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان قد وصل السعر لـ 25 جنيه للكيلو خلال الأيام الماضية، فضلا عن وجود العديد من الخضروات الأخرى التي يمكن شرائها ومتواجدة بأسعار مميزة في الأسواق في الوقت الحالي.

واستكمل: الملوخية بـ 2 جنيه، والبطاطس بـ 8 جنيه للكيلو، والطماطم “نزلت جامد” بـ 12 جنيه و15 جنيه، كل حاجة في مصر اللي الناس شايفاها غالية مش بالطريقة اللي الناس متصوراها، وغلاء أسعار الطماطم كان شي مؤقت".

وواصل نقيب الفلاحين: "كل الناس تعبانة من غلاء الأسعار، البصل الفلاح بايعه بـ 6 جنيه يوصل السوق 30 جنيه شيء غريب جدا، ولازم الناس تاخد بالها من غلاء الأسعار بشكل كبير، والتسعير ليس للنقابة يد فيه، والمزارع بريء من أزمة الغلاء".

واستكمل أن ارتفاع سعر البصل كان له عوامل عديدة، منها زيادة الصادرات، ومنها الحلقات الوسيطة، منها المساحة القليلة من زراعة البصل.