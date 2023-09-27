عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة لمعظم الأصناف خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023، بعد أن شهدت تراجعاً مطلع الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 27-9-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.



أسعار الخضراوات اليوم

تراوح سعر الطماطم من 10 إلى 11 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 8 جنيهات الأحد الماضي.

وتراوح سعر البطاطس من 8.5 إلى 11.5 مقارنة بـ 7.5 إلى 12 جنيهًا للكيلو الأحد الماضي.



وتراوح سعر البصل من 18 إلى 20 جنيهًا مقارنة بـ 15 إلى 20 جنيهاً

والكوسة من 8 إلى 15 جنيها مقارنة بـ 6 إلى 9 جنيهات للكيلو الأحد الماضي.

والجزر بدون عروش 15 جنيهاً للكيلو فيما تراجع سعر الفاصوليا فسجّلت من 20 إلى 25 مقارنة بـ 21 إلى 27 جنيها للكيلو بداية تعاملات الأسبوع.



أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو

والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو

والأبيض بـ 6 جنيهات

أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 10 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات

الألوان 34 جنيها للكيلو

والملوخية بـ 3.5 جنيه

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 8 جنيهات، والبامية 35 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء

وارتفع سعر البرتقال البلدي إلى 12 جنيهً مقارنة 10 جنيهات امس

البرتقال أبو سره 14 جنيها

و الجريب فروت 5 جنيهات

الليمون البلدي 7 جنيهات

والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا

والتفاح المصري 25 جنيها

والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها

والأفوكاتو 90 جنيها

والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا

والعنب بناتي الاحمر والأصفر 24 جنيها للكيلو

و الخوخ المستورد 40 جنيهًا

والأناناس 50 جنيهًا

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا

والمانجو البلدي 20 جنيها

و المانجو الزبدية 30 جنيها

و المانجو الفونس 34 جنيهاً.