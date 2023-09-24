سبب رفع الأسعار وحقيقة إلغاء التصدير.. آخر مستجدات أزمة البصل| اعرف الحكاية

تتصدر أسعار الخضراوات وخصوصًا البصل محركات البحث نظرًا لاهتمام المواطنين بمعرفة آخر مستجدات الأسعار والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة للتعامل مع الأزمة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرز ما جاء في هذا الصدد.



حقيقة إلغاء قرار تصدير البصل

قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، إنه لن يتم إلغاء تصدير البصل، وإن الحكومة فقط فكرت التفكير السليم وقامت بتأجيل تصدير البصل حتى يوم 1 أكتوبر.

أسعار البصل





‏وأضاف ‏خلال تصريحات متلفزة: “بخصوص البصل نحن في العام الماضي صدرنا حوالي 300 ألف طن، وهذا العام صدرنا 600 ألف طن حوالي الضعف تقريبا لأسباب كثيرة جدا، أهمها أن الدول المنافسة لنا مثل الهند والصين حدثت فيها فيضانات قضت على محصول البصل”.

وأوضح أنه للأسف العام الماضي الكثير من الناس قد خسرت في البصل وبالتالي هذا العام المحصول كان أقل من اللازم بسبب الخسائر، وبعد حدوث هذه الفيضانات أصبح الطلب على البصل المصري كبيرا جدا وبدأت الناس تصدر بكميات ضخمة.

أسباب ارتفاع أسعار البصل

في ما كشف حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار البصل غير المبررة، قائلاً: "أسباب زيادة أسعار البصل أعلنتها وزارة الزراعة، وهي تدني المساحات المزروعة بالبصل وبعض التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على محصول البصل".



أسباب ارتفاع أسعار البصل



وقال النجيب، في تصريحات تلفزيونية، إنه في نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي يكون هناك ضعف في إنتاجية الفاكهة والخضراوات، موضحاً أن هناك حالة من الركود داخل سوق الفاكهة والخضراوات بسبب زيادة الأسعار التي تؤذي المواطنين بشكل عام.

وأضاف حاتم النجيب، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض التجار الذين يقومون بتعطيش السوق حتي يتم رفع أسعار الفاكهة والخضراوات بشكل غير مبرر.

في السياق نفسه، استقرت أسعار الخضراوات الأحد داخل الأسواق، وشهدت إقبالاً ملحوظاً لشراء الأساسيات بسعر مناسب.

ويباع كيلو الطماطم بـ 20 جنيها، بينما الخيار بــ ١٥ جنيها، والكوسة بـ 18 والبامية بـ 43 جنيها والفاصوليا الخضراء بـ 40 والبطاطا بـ 11 والفلفل بـ 18 جنيهًا، بينما الباذنجان بـ ١٠ جنيهات والليمون بـ 14 جنيها للكيلو.

وعن أسعار البطاطس فسعرها من 16 جنيهاً وحتى 18 للكيلو، والبصل بـ 30 جنيهاً للكيلو.