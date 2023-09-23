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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهم المصريين| صناعة الذهب توجه رسالة للمواطنين.. موعد صرف العلاوات.. ومفاجأة بشأن البصل

أخبار تهمك
أخبار تهمك

صناعة الذهب.. قدم موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة التي تهتم بما يبحث عنه المواطنين، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

800 جنيه.. صناعة الذهب تفجر مفاجأة بشأن قرار صفر جمارك.. فيديو

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب قبل قرار الحكومة الخاصة بـ صفر جمارك قد وصل لـ 3000 جنيه ببعض المحلات، و بعد هذا القرار انخفضت الأسعار ووصلت الآن لـ 2220 جنيه.


اشتري الآن.. صناعة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن صفر جمارك

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن فكرة صفر جمارك من الأفكار والقرارات الرائعة لـ الدكتور على المصلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية.
 

11 مليون مستفيد من علاوة غلاء المعيشة.. التأمينات تزف بشرى سارة للمصريين

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات والمعاشات، اليوم السبت: “كله هيستفيد من هذه المنحة بداية من 1/11 وبأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر”.
 

البصل رخص .. أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم|فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم السبت   23-9- 2023، حيث سجل البصل اليوم 19 جنيهًا للكيلو. 
 

الذهب علاوة غلاء المعيشة التأمينات البصل توك شو صدى البلد

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