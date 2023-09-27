"الملوخية بـ 2 جنيه"..نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار الخضروات

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن غلاء الأسعار جزء كبير منها يقع على عاتق المواطن بما فيهم الفلاحين، إذ أنه يجب على المواطنين ربط الحزام بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وهذه ليست دعوة لقبول غلاء الأسعار، وإنما يجب على المواطنين الصبر في الوقت الحالي على شراء الأسعار إذ أن قبول المواطنين لشراء السلع بأسعار مرتفعة لن يساعد في انخفاضها.

نقيب الفلاحين يتحدث عن غلاء الأسعار

وأضاف "أبو صدام"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الخضروات سلع سريعة التلف، ويجب على المواطنين معرفة هذا الأمر، على سبيل المثال الطماطم في بداية ظهورها من الطبيعي أن تكون مرتفعة، ويجب على المواطنين معرفة فواصل المواسم لأن تلك الفترة تشهد ارتفاع في الأسعار، "مش لازم تجري ورا الحاجة وهي لسه طالعة، لأن مش وقت زراعتها".

وتابع نقيب الفلاحين، أن أسعار بعض الخضروات رخيصة في الوقت الحالي، "الملوخية بـ 2 جنيه، والبطاطس بـ 8 جنيه للكيلو، والطماطم بـ 12 جنيه و15 جنيه، كل حاجة في مصر اللي الناس شايفاها غالية مش بالطريقة اللي الناس متصوراها، وغلاء أسعار الطماطم كان شي مؤقت".

وواصل نقيب الفلاحين: "كل الناس تعبانة من غلاء الأسعار، البصل الفلاح بايعه بـ 6 جنيه يوصل السوق 30 جنيه شيء غريب جدا، ولازم الناس تاخد بالها من غلاء الأسعار بشكل كبير، والتسعير ليس للنقابة يد فيه، والمزارع بريء من أزمة الغلاء".

واستكمل أن ارتفاع سعر البصل كان له عوامل عديدة، منها زيادة الصادرات، ومنها الحلقات الوسيطة، منها المساحة القليلة من زراعة البصل.