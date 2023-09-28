بداية من الجمعة .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي |فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمقاهي بعد إنتهاء التوقيت الصيفي.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن فيما يتعلق بمواعيد الغلق بالنسبة للمحال والمقاهي العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية في العاشرة مساءاً عدا الخميس والجمعة.

وتابع الدكتور خالد قاسم، أن هذه التوقيتات سيتم العمل بها من يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن المطاعم والكافيهات والورش الموجودة داخل المولات التجارية سيتم فتحها في الخامسة صباحا وغلقها في الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وأشار إلى أن في أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والإجازات والأعياد الرسمية سيتم غلق المحال والمقاهي في الساعة الواحدة صباحاً.