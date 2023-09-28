بدوي علام : أسعار مستلزمات المدارس الدولية طبيعية .. لأنها توفر نوعية معينة للتعليم|فيديو

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة 3 أنواع، هما: العربي و اللغات، والدولي، مؤكداً أن المدارس التي تكون مصروفتها 100 أول و أكثر تكون مدارس دولي.

أسعار "السبلايز" في المدارس أختيارية

وأضاف بدوي علام خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc masr"، أن أسعار مستلزمات المدارس الدولية طبيعية لأن تلك المدارس توفر نوعية معينة من التعليم.

وأشار جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى، أن أسعار "السبلايز" في المدارس أختيارية و ليست إجبارية، متابعاً:"السبلايز إختيارية ولمصلحة الطفل"