متحف شرم الشيخ يحتفل بذكري فك رموز حجر رشيد .. ويوضح الرموز للسياح

احتفل متحف شرم الشيخ بذكري فك رموز الكتابة المصرية القديمة من خلال فك رموز حجر رشيد منذ أكثر من مائتي عام،

وقام متحف شرم الشيخ بعمل لافته تبرز أهمية حجر رشيد وكيف ساهم في تأسيس ونشأة علم المصريات.



وقام أمناء المتحف بالشرح للزائرين والسياح من أجل التعرف على العلامات الصوتية الخاصة باللغة الهيروغليفية وتم كتابة أسمائهم داخل خراطيش ملكية مما أتاح لهم فرصة تعلم بعض العلامات ونطق القيم الصوتية الخاصة بهم.

ويعد حجر رشيد أحد أهم الاكتشافات الأثرية المصرية، فهو المصدر الرئيسي لفك رموز اللغة المصرية القديمة وتأسيس علم المصريات، منذ أن تمت قراءة نصوصه، التي كُتبت بثلاث خطوط الهيروغليفية والديمقراطية واليونانية.



قد تم فك رموز حجر رشيد على يد عالم الآثار الفرنسي جان فرانسوا شامبليون في ٢٧ سبتمبر 1822م، حيث كان قد سبقه محاولات عدة لفك هذه الرموز.

احتفال متحف شرم الشيخ

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