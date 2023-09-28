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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء أعمال الصيانات| تعليم القليوبية: قوافل مستمرة لمتابعة اليوم الدراسي بالمدارس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة القليوبية، انتهاء كافة أعمال الصيانات في جميع المدارس وأن جميع المنشآت استعدت بشكل نهائى لبدء العام الدراسى الجديد، ونبهت على كل مدير إدارة بعقد اجتماع مع مديرى المتابعة بالتنبيه على مديرى المدارس ومسئولي الأمن بها بغلق البوابات والتأكد من شخصية وبيانات أولياء الأمور عند دخول المدرسة، وإعداد تقارير متابعة داخل المدارس التي تمت متابعتها من قبل الموجهين للمدارس التي تتم زيارتها.
وقالت “إبراهيم” خلال اجتماعها بمديرى الإدارات التعليمية ومسئولي الأمن بجميع الإدارات التعليمية لبحث آخر الاستعدادات، إنه تم التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة والمنشأة التعليمية من تجمعات القمامة، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة.
وشددت وكيل وزارة التعليم على الجميع بحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويًا مع الإعلان عن هذه المواعيد بلوحة الإعلانات بالمدرسة بمدخل كل مدرسة، وتكليف المشرفين باستقبال الطلاب يوميًا أثناء الدخول خاصة في الأيام الأولى من الدراسة.
كما وجهت بمتابعة احتياطات الأمن والسلامة داخل المدارس وتنظيم الحضور والانصراف لجميع الطلاب ومتابعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وأكدت على الجميع تنظيم قوافل للمتابعة اليومية للمدارس وكتابة تقارير للمتابعة لإبراز الإيجايبات وتكريم المتميزين وإبراز العناصر المتميزة بالمدارس وعلاج أي عوائق توقف سير العملية التعليمية فور حدوثها.

الإدارات التعليمية استقبال الطلاب العام الدراسي الجديد الكتب المدرسية بدء العام الدراسي الجديد تسليم الكتب المدرسية للطلاب تعليم القليوبية

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