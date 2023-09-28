عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انشقاق الصف.. خلاف حاد بين وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون بشأن مساعدات أوكرانيا

المساعدات العسكرية
المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا

أفادت صحيفة بوليتيكو في تقرير لها، أن هناك خلافات حادة بين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت بوليتيكو، نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع يتحركان في اتجاهين مختلفين، ولكل منهما وجهة نظر مختلفة بخصوص الدعم العسكري لـ أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما يعارض البنتاجون الذي يأخذ نهجا أكثر حذرا ويأخذ في الاعتبار التهديد بتوسيع النزاع.

ووفقا لمصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية، فإنه من الممكن لـ وزارة الدفاع الأمريكية أن تعبر عن رأيها بقول إنهم بحاجة إلى تقييم إيجابيات وسلبيات كل قرار بشأن التسلح، وهذه المسؤولية تقع على عاتقهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تسحب من مخزون وزارة الدفاع.

وجاء قرار المساعدات الجديدة بموجب تفويض رئاسي هو السابع والأربعين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".

وتشمل الحزمة الجديدة صواريخ من طراز "AIM-9M" للدفاع الجوي و ذخيرة إضافية لأنظمة هايمارز ومدافع رشاشة مضادة للمسيرات وذخائر مدفعية من عيار 155 ملم بما فيها قنابل عنقودية فضلا عن ذخائر للأسلحة الصغيرة وصواريخ "تاو" و"جافلين" بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع و59 مركبة تكتيكية خفيفة ومعدات لإزالة العوائق وقطع للغيار والصيانة.

بيان عاجل من البنتاجون بشأن إنشاء قاعدة صناعية دفاعية في أوكرانيا

بيان عاجل من البنتاجون بعد وقف بولندا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية أوكرانيا المساعدات العسكرية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

عاجل .. المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر

موعد بدء الدراسة و20 قرار نهائي| ماذا سيعلن وزير التعليم اليوم ؟

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من البنتاجون بشأن إنشاء قاعدة صناعية دفاعية في أوكرانيا

بيان عاجل من البنتاجون بعد وقف بولندا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

البنتاجون يعلن موعد تسليم أوكرانيا دبابات أبرامز

بكين صادقة.. اعتراف صادم من البنتاجون بشأن المنطاد الصيني

ترشيحاتنا

بعد انتهاء أزمة القيد.. الزمالك يسعى لضم 3 صفقات نارية| تفاصيل

التضامن والإسكوا تتعاونان لإعداد تقرير عن مشهد الحماية الاجتماعية في مصر

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

الري: دراسة استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة لتسهيل قياس نوعية المياه

منح دراسية وفرص عمل.. هدايا الدولة لأسر الشهداء في 6 أكتوبر

الصباغ: إقبال شديد على الجامعات التكنولوجية وعدد الطلاب الراغبين هذا العام 15 ألفًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

تكريم الفنانين|شاهد.. 25 صورة من حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ13

الشكوك حول الجاني صادمة..جريمة خطيرة ضد لبنانية وطفلتها في النرويج

منخفضات جوية وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من الشبورة المخيفة ونسبة الرطوبة

فيديو

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ