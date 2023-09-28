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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إقبال غير مسبوق على الالتحاق بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

صدى البلد

صرح الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بكازاخستان بأن طلاب وطالبات الجامعة الجدد بالفرقة الأولى، زاد إلى الضعف في هذا العام 2023 / 2024م من 500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى إلى ألف طالب وطالبة.


وأكد رئيس الجامعة أن هذه الزيادة تعبر عن إقبال ملحوظ واهتمام زائد من الشعب الكازاخي على الدراسة بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية وأيضًا إقبال عدد من طلاب الدول المجاورة لكازاخستان، ثقة في الجامعة وإيمانًا بفكرها الوسطي، حيث إنها قد حصلت على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخية.

وأضاف الجندي أن الجامعة المصرية بكاراخستان للثقافة الإسلامية تولي عناية كبيرة بعملية تدريب الطلاب على مهارات اكتساب اللغة وجودة مناهج الدراسة في الكليات والأقسام الجامعية المختلفة، موجهًا الشكر للدولة المصرية ولوزارة الأوقاف على جهودها في دعم الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

الجامعة المصرية بكاراخستان وزارة الأوقاف الدكتور محمد الشحات الجندي

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