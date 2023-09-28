الصباغ: لدينا 10 جامعات تكنولوجية بها 30 برنامجا مختلفا

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التكنولوجية، الآن، احتفالية كبرى بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلابها، وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الجامعات، ورجال الصناعة، تحت رعاية وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة ليتبوأ التعليم التكنولوجي مكانة تليق به، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 برنامجا في الجامعات التكنولوجية العشرة التي تغطي أنحاء الجمهورية ،إلى جانب التوسع في جامعات أخرى.

واوضح الصباغ أن هناك إقبال شديد على الجامعات التكنولوجية وان العام الماضي كان عدد الطلاب للجامعات التكنولوجية 9 ألف طالب وهذا العام وصل عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الي 15 الف طالب.

سيشمل حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية تخريج 375 طالبا يمثلون الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية الثلاثة التي بدأت الدراسة بها 2019، وسيتم تكريم الـ 30طالبا الأوائل على مستوى الأقسام والبرامج العلمية.

يساهم ملتقى التوظيف في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

