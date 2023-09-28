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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم عمر يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة 2024

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

تقدم اليوم الخميس الموافق ٢٨ سبتمبر، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل بداخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

 فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024


يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وفقاً لجدول زمني أعلنته الهيئة في مؤتمر صحفي عالمي، وحددت فيه تاريخ 16 يناير للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري كانت قد قررت في يوليو الماضي الدفع بالمهندس حازم عمر في سباق انتخابات الرئاسة 2024، بعد مشهد جسد أعلى درجات الديمقراطية عندما أجرت الأمانة العامة للحزب اقتراع سري، حسمت من خلاله طبقاً لأغلبية الأصوات قرار الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات الرئاسة 2024 .

حزب الشعب الجمهوري يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمهندس حازم عمر والتشكيل النهائي لحملته الانتخابية، والجدول الزمني لمؤتمراته الشعبية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل تستعد الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب لتحرير نماذج التزكية اللازمة لاستكمال أوراق ترشح المهندس حازم عمر للانتخابات الرئاسية وفقاً لنص المادة 142 من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

كما تستعد القواعد الشعبية لحزب الشعب الجمهوري بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة لدعم حملة ترشح المهندس حازم عمر وإطلاع المواطنين على برنامجه الانتخابي.

الترشح لرئاسة الجمهورية البرنامج الانتخابي الهيئة الوطنية للانتخابات الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر

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