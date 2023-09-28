الشعب الجمهوري يوقع تزكيات لحازم عمر

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، إن 25 نائبا وقعوا اليوم، الخميس، نماذج تزكية المرشح لحازم عمر، رئيس الحزب.

وأضاف “أبو هميلة”، عقب توقيع نموذج تزكية المرشح، أن باقي الـ 28 عضوا سيصلون اليوم للتوقيع لـ"عمر".

وحول أسباب دعم المرشح حازم عمر، أكد “أبو هميلة"، فى تصريحات لـ”صدى البلد: “منذ عام 2014 وحتى الآن والدولة يتم بناؤها من جديد، وكنا كحزب وما زلنا ندعمها”.

أمانات فى جميع المحافظات

وتابع "أبو هميلة": "هناك عوامل جعلتنا ندفع برئيس الحزب كمرشح، خاصة أننا أصبح لنا أمانات فى جميع المحافظات ومكاتب بلغت الـ 200 فى المدن والمراكز وأصبح لنا قاعدة شعبية تساند مرشحنا".

وقال رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: “الدولة أعطت قوة للأحزاب منذ بدء الحوار الوطني ونحن نشارك فيه بقوة، والحوار الوطني أعطانا أملا فى الدفع بمرشح وأن نزاحم على منصب رفيع مثل رئيس الجمهورية، خاصة أن الضمانات متوفرة، وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل الشفافية وحرية إدلاء الناخب بصوته”.

وأكد "أبو هميلة" أن المنافسة فى الانتخابات ستكون شرسة.