عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري يوقع تزكيات لحازم عمر

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح أبو هميلة

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، إن 25 نائبا وقعوا اليوم، الخميس، نماذج تزكية المرشح لحازم عمر، رئيس الحزب. 

وأضاف “أبو هميلة”، عقب توقيع نموذج تزكية المرشح، أن باقي الـ 28 عضوا سيصلون اليوم للتوقيع لـ"عمر". 

وحول أسباب دعم المرشح حازم عمر، أكد “أبو هميلة"، فى تصريحات لـ”صدى البلد: “منذ عام 2014 وحتى الآن والدولة يتم بناؤها من جديد، وكنا كحزب وما زلنا ندعمها”.

أمانات فى جميع المحافظات 

وتابع "أبو هميلة": "هناك عوامل جعلتنا ندفع برئيس الحزب كمرشح، خاصة أننا أصبح لنا أمانات فى جميع المحافظات ومكاتب بلغت الـ 200 فى المدن والمراكز وأصبح لنا قاعدة شعبية تساند مرشحنا".

وقال رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: “الدولة أعطت قوة للأحزاب منذ بدء الحوار الوطني ونحن نشارك فيه بقوة، والحوار الوطني أعطانا أملا فى الدفع بمرشح وأن نزاحم على منصب رفيع مثل رئيس الجمهورية، خاصة أن الضمانات متوفرة، وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل الشفافية وحرية إدلاء الناخب بصوته”.

وأكد "أبو هميلة" أن المنافسة  فى الانتخابات ستكون شرسة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

عاجل .. المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

إنشاء مدرسة العباقرة في القاهرة الجديدة.. ووزير التعليم يصفها بـ «كريمة الكريمة»

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

وزير التعليم : الوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف مناهج الإعدادية الجديدة

لليوم الرابع.. الآلاف من مُؤيدي السيسي يوثقون التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة |صور

وزير التعليم يعلن إجراءات رفع العبء عن الأسر في العام الدراسي الجديد

600 جنيه هبوطا في أسعار الذهب بسبب قرار وزير التموين.. تفاصيل سارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

فيديو

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ