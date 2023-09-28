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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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واعظة دينية: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي| فيديو

واعظة دينية
واعظة دينية

تحدثت وفاء عبد السلام، واعظة دينية، وإحدى المكرمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، عن سعادتها بتكريمها من الرئيس، معلقة: “فخورة جدا، حيث إن هذا التكريم يؤكد اهتمام وتقدير الدولة المصرية للمرأة”.

المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

وقالت وفاء عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، مؤكدة أن هذا التكريم يؤكد دور المرأة المصرية في تنمية المجتمع.

وأضافت الواعظة الدينية أن الواعظات يرتدين زيا موحدا منذ نحو عامين، ولعبن دورا مهما في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن كل الواعظات على مستوى عالٍ من الفكر والتدريب، وحصلن على دورات تدريبية وتأهيلية.

ولفتت إلى أنها لم تكن تتوقع أنها ستكون من المكرمات، حيث أعلن وزير الأوقاف أن عام 2024 سيكون عام الواعظات، مشددة على أن دور الواعظات ليس مقتصرا فقط على القطر المصري فقط، بل سافرن إلى عدد من الدول لنقل التجربة المصرية في التعايش السلمي.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية المولد النبوي وفاء عبدالسلام واعظة دينية المرأة المصرية

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