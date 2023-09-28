الصلاة على النبي في ذكرى مولده .. صيغة عظيمة لا تفوتك الآن

الصلاة على النبي في ذكرى مولده، تعد كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده باب من أبواب الاحتفال ، كما تعد الصلاة على النبي في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم دليل على محبته وفضله والإيمان به ودليل على العمل بسنته، ونصح العلماء والمشايخ بأهمية كثرة الصلاة على النبي في ذكرى مولده والإكثار من المديح النبوي.

إنَّ كثرةَ الصلاةِ على النبيّ دليل على أهمية الثناء عليه وفِي سننِ النَّسائِي: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.

جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ، أَيْ: جِبْرِيْلُ عَلِيْهِ الْسَّلامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ، إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا”، فعظَّمَ -سبحانه-، أجرَ الصلاةِ على رسولهِ، وضاعَفَ ثوابَهَا، وكرَّمَ أصحابَهَا، في الدنيا والآخرةِ.

الصلاة على النبي في ذكرى مولده

-اللهم أدخلنا فى حرز أمان الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تحوجنا بفضلك وجودك إلى أحد أبدا.



-اللهم أجعلنا ممن طآب عيشهم وأخلصت سريرتهم وأحسنت سيرتهم وجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدرهم وقضيت دينهم وفرجت همهم وأجبت سؤلهم ورفعت قدرهم وأعليت منزلتهم ورفعت درجتهم وأقلت عثرتهم وجبرت كسرهم وأحسنت خلقهم وألنت قلوبهم ويمنت كتبهم وطهرت نفوسهم ويسرت أمرهم يآ ذا الجلآل والإكرآم. "

-اللهم اني استفتحت يومي هذا بالصلاه على سيدنا النبي فافتح اللهم لي بها مغاليق القلوب والابواب.

-اللهم صل علي سيدنا محمد صلاة توصلني إليه، وتجمعني عليه، وتقربني لحضرته، وتمتعني برؤيته، فأشاهده عٙياناً وأراه يقظة ومناماً، وتقع عينُ قلبي على عين ذاته، وأحظى بعطفه، وأفوز بمناجاته، واهدني بنورك نور اليقين، وأيدني بروح منك يا أرحم الراحمين، وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

-اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه اجمعين.



اللهم إنى أسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى لنا ووالدينا وأهلينا ومن نحب .. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

الصلاة على النبي مكتوبة للأصدقاء

الصلاة على النبي مكتوبة للأصدقاء، يبحث الكثير من الشباب مستحدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن صيغة الصلاة على النبي مكتوبة لأصدقائهم في ذكرى المولد النبوي الشريف، والصلاة على النبي ورد فيها الكثير من الصيغ أبسطها اللهم صلى على النبي، كما أنه من العادات الطيبة أن يحتفل الاصدقاء في هذه المناسبة بعبارات الصلاة على النبي ففي الصلاة على النبي تفريج الكروب وللهموم.

-اللهم صلِّ على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما".



- اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النبات والأزهار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أوراق الأشجار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الحبوب والثمار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمل والأحجار، وصل وسلم على سيدنا محمد في الليل والنهار، وصل وسلم على سيدنا محمد نور القلوب والأبصار ومجلي الهم والأكدار، وصل اللهم وسلم عليه وعلى اله بعدد مخلوقاتك في البر والبحار وبعدد أهل الجنة وأهل النار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف.



-اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، اتقرب إليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات.

- اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أَللَّهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَسْأَلَتِي مِثْلَ رَغْبَةِ أَوْلِيَآئِكَ فِي مَسَائِلِهِمْ، وَرَهْبَتِيْ مِثْلَ رَهْبَةِ أَوْلِيَآئِكَ، وَاسْتَعْمِلْنِي فِي مَرْضَاتِكَ، عَمَلاً لاَ أَتْرُكُ مَعَهُ شَيْئاً مِنْ دِيْنِكَ مَخَافَةَ أَحْد مِنْ خَلْقِكَ. أللَّهُمَّ هَذِهِ حَاجَتِي، فَأَعْظِمْ فِيهَا رَغْبَتِي، وَأَظْهِرْ فِيهَا عُذْرِي، وَلَقِّنِي فِيهَا حُجَّتِي وَعَافِ فِيْهَا جَسَدِيْ.

-اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ لَهُ ثِقَةٌ أَوْ رَجَآءٌ غَيْرُكَ، فَقَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَآئِي فِي الاُمُورِ كُلِّهَا، فَاقْضِ لِيْ بِخَيْرِهَا عَاقِبَةً، وَنَجِّنِيْ مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.



وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد رُسُولِ اللهِ المُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ.صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.

الصلاة على النبي مكتوبة

الصلاة على النبي مكتوبة اللهم صلِّ صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذى أعاذه من كل سوء.

اللهم فرج كربنا كما وعدت ، وعلى آله وصحبه أجمعين. الهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الأنام، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الأنعام، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الهوام، وصل وسلم على سيدنا محمد من طاف بالبيت الحرام، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل ملك، وصل وسلم على سيدنا محمد ما دار الفلك، وصل وسلم عليه وعلى اله بعدد آيات القران وحروفه وتشديداته وسكناته من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.



اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحمَّدٍ وآلِ سيِّدِنا مُحمَّد، صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحمَّدٍ وعَلَى آلِ سيِّدِنا مُحمَّدٍ وصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ عِلْمِكَ، وأَذهِبْ حُزْنَ قَلْبِي فِي الدُّنيَا والآخِرَة، وفَرِّجْ كُرُوبَ أمَّتِه، وحَوِّلْ أحْوَالَـهُم إلى أحْسَنِ الأحْوَالِ، يا رَحمَن.



اللهم فرج كربنا كما وعدت ، وعلى آله وصحبه أجمعين. الهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً علي سيدنا محمد الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضي به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، وإستسقاء الغمائم بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

