رئيس جامعة سوهاج: التزام هيئة التدريس بالحضور من اليوم الأول للدراسة

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح "النعماني" انه في بداية الاجتماع وجه المجلس برقية شكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية، وتكريم فخامته لأوائل الجامعات المصرية.

كما ثمن المجلس توجيهات الرئيس خلال حضور فعاليات جلسة «حكاية وطن» بمشاركة رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعماً لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.

وأضاف ان المجلس أشاد بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي لتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل لتعيينه رئيسًا لجامعة السويس والدكتور مصطفى يوسف النجار لتعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، متمنيا لسيادتهم التوفيق والسداد.

جامعة سوهاج

وأشار رئيس الجامعة إلي ان الدكتور ايمن عاشور وجه خلال الاجتماع بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية،، والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة.

ويأتي ذلك إلى جانب وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الجامعي الجديد، كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.