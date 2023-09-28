إصابة شخصين في إطلاق نار بـ روتردام هولندا.. وهروب المنفذ

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إصابة شخصين جراء حادث إطلاق نار في مدينة روتردام.

وأوضحت الشرطة الهولندية، أن “منفذ حادث إطلاق النار في مدينة روتردام لا يزال طليقا”.

وأكدت الشرطة أنها بدأت عملية البحث عن الجاني.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الهولندية، إن أكثر من 500 ناشط مناخي اعتقلوا في اليوم الثاني على التوالي من الاحتجاجات ضد الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.

وسار مئات المتظاهرين على الطريق السريع A12 المؤدي إلى لاهاي في منتصف النهار تقريبًا، متجاهلين تحذيرات السلطات بعدم إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.