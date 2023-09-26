باكستان: تدنيس نسخة من القرآن في هولندا يضر مشاعر مليار مسلم

أدانت باكستان بأشد العبارات العمل الاستفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي ارتكب أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما فيها باكستان في لاهاي بهولندا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إنها بلا شك جريمة كراهية استفزازية معادية للإسلام ارتكبت تحت ستار حرية التعبير، مضيفة بأن مثل هذه الأعمال المتطرفة تضر بشدة بمشاعر 1.5 مليار مسلم حول العالم، ويمكن أن تخلق حالة من عدم الانسجام بين المجتمع الدولي.

وذكرت أن باكستان أكدت دائمًا أن حرية التعبير يجب أن تكون مصحوبة بمسؤوليات، وتعتقد بأن مسؤولية المجتمع الدولي بأسره هي منع مثل هذه الأعمال الشائنة التي تؤدي إلى إثارة الكراهية والعنف بين المجتمعات.

وحثت المجتمع الدولي على رفع صوته الجماعي ضد الإسلاموفوبيا والعمل معًا لتعزيز الانسجام بين الأديان والتعايش السلمي.