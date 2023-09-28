ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة تهز وسط الصومال

هزت ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة منطقتي جلجادود وهيران بوسط الصومال اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التعبئة لهجوم جديد ضد المسلحين.

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن سيارتين مفخختين انفجرتا في بلدة دوسامارب، عاصمة ولاية جالمودوج بوسط البلاد، في وقت مبكر من صباح الخميس.

وكانت البلدة قاعدة مؤقتة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال الشهرين الماضيين، حيث كان يوجه العمليات العسكرية ضد المتمردين، بحسب ما أورده موقع "صوماليا جارديان" المحلي.

وانفجرت سيارة مفخخة أخرى في بلدة بولوبوردي في منطقة هيران، بعد أيام قليلة من انفجار شاحنة مفخخة أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص في بلدة بلدوين القريبة.

ولم يعرف على الفور الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجارات.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة مسؤوليتها، قائلين إن إحدى السيارات المفخخة استهدفت قصر جالمودوج الرئاسي في دوسامارب حيث يقيم الرئيس حسن شيخ محمود وقالت الجماعة إنها قتلت 16 جنديا وأصابت 14 آخرين في الهجوم.

وقالت السلطات الصومالية إن الهجمات أحبطت لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.