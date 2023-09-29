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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سؤال يثير اهتمام العديد من المواطنين في الوقت الحالي، وذلك بسبب القرب من يوم الأحد، والذي يأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف. فهل سيكون الأحد إجازة رسمية في القطاع الحكومي؟ نتعرف على الإجابة بالتفصيل.

 

توضيحات حول يوم الأحد

بالنظر إلى الأجندة الرسمية للدولة، نجد أن يوم الأحد القادم ليس إجازة رسمية. وبناءً على ذلك، ستعمل جميع المصالح الحكومية بكافة قوتها في هذا اليوم. ويجب أن يكون هذا التوضيح واضحًا بما يكفي للمواطنين الذين يعتمدون على الخدمات الحكومية في أيام الإجازات.

إجازة أكتوبر ومناسبتها

الإجازة القادمة التي يجب أن يكون المواطنون على علم بها هي إجازة شهر أكتوبر. وتحديداً في الخامس من أكتوبر، سيكون هناك عطلة رسمية مدفوعة الأجر. هذه الإجازة تأتي احتفالًا بذكرى انتصارات 6 أكتوبر. وسيتمتع بها جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، فضلاً عن العاملين في شركات القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية.

إجازة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر

يجب أن نلفت الانتباه إلى أن يوم الخميس الموافق للخامس من أكتوبر سيكون يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر. ويعتبر هذا اليوم مناسبة خاصة حيث يحتفل فيه المصريون بذكرى انتصارات الحرب الأكتوبرية. وستكون هذه الإجازة متاحة لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وكذلك للعاملين في شركات القطاع العام والقطاع الخاص. إنها فرصة للجميع للاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الاحتفالات الوطنية.

الاستعداد للإجازة

وبما أن يوم الأحد القادم ليس إجازة رسمية، فإن المواطنين يجب أن يكونوا على علم بذلك وأن يستعدوا للعمل والمسؤوليات المعتادة في هذا اليوم. ومن الجيد أن يكون لديهم فهم دقيق لأيام العطل الرسمية والإجازات حتى يتمكنوا من تنظيم وقتهم بشكل أفضل.

وباختصار، يمكننا القول أن يوم الأحد القادم ليس إجازة رسمية، وبالتالي يتوجب على الجميع الاستعداد للعمل والالتزام بالمسؤوليات اليومية. ونذكر مرة أخرى أن الإجازة القادمة هي إجازة شهر أكتوبر في الخامس منه، والتي تأتي بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر. نتمنى للجميع أوقات عمل مثمرة وإجازات سعيدة.

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