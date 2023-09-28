رئيس "الحاصلات الزراعية" يكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن القطاع الزراعي في مصر أصبح أمن قومي، حيث أصبح ينتج 11% من الناتج المحلي حوالي 800 مليار مقسمين لإنتاج نباتي وحيواني وسمكي، فضلا عن أن مصر تزرع في 9.7 مليون فدان على مستوى الجمهورية، وذلك بعد زيادة المساحات المزروعة في مصر.

أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

وأضاف "الدمرداش"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع من خلال قناة "المحور"، أن 70% من الصادرات المصرية تأتي من المساحات المزروعة في الصحراء، موضحًا أن التصدير الزراعي هذا العام يبدأ الموسم من سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2023، والنتائج هذا العام كانت مميزة للغاية بزيادة 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في العام الماضي بزيادة مميزة.

وتابع، أن إنتاجية مصر الزراعية زادت أيضا من 4.4 مليون طن إلى 5.6 مليون طن، بزيادة مليون و300 ألف طن تقريبا، موضحًا أن انخفاض سعر الجنيه والتزام المصدرين بتشريعات الدول المختلفة، والإنتاجية في الدول المنافسة كانت أقل بشكل ما عن مصر، وكل تلك الأسباب كانت سبب في زيادة الإنتاجية وزيادة الأرباح.

واستكمل أن مصر من أكبر الدول التي كانت مصدرة للبصل في الفترة الماضية، إذ أن العام الماضي حققت مصر 330 ألف طن، وهذا العام 630 ألف طن من البصل، موضحا أن ارتفاع أسعار البصل في مصر لها عدة أسباب منها قلة المساحة المزروعة لأن الفلاحين خسروا كثيرا العام الماضي، فضلا عن قلة الإنتاجية من فدان الأرض.

وواصل، أن الفيضانات التي حدثت في الهند وباكستان أدى إلى وجود طلب رهيب على البصل، مما جعل الفلاحين يصدرون كميات كبيرة، إذ أنه يحصل على أسعار أعلى للمصدرين بدلا من إعطائها في الدولة، لافتا إلى أن العام المقبل ستزيد المساحة المزروعة من البصل خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن مصر ليس لديها أي مشاكل في الخضروات والفاكهة، ولديها اكتفاء ذاتي في هذا الملف منذ عشرات السنين، "إحنا مش زي الحبوب أو المحاصيل الزيتية، والمشاكل اللي بتحصل في ارتفاع الأسعار وقلة المحصول هي نادرة جدا وموسمية".