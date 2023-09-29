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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023.. راجع قراراتك جيدا

برج الحمل
برج الحمل

إذا كنت من مواليد برج الحمل تعرف على حظك اليوم وتوقعات برج الحمل على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن. 
 

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني

راجع قراراتك جيداً قبل تطبيقها حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر في عملك خلال الفترة المقبلة، وضع خطة لتطوير عملك حتى تتقدم فيه وتحقق ماتحلم به طوال الوقت.

 

برج الحمل حظك اليوم  على الصعيد العاطفي

حافظ على استقرار علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت حتى تشعر بالأمان والاستقرار الذى تحلم به، وإياك وإثارة المشاكل معه على أتفه الأسباب.

 

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، كما عليك باتباع نظام غذائى صحى مناسب لك حتى تحافظ على رشاقتك مع مرور الوقت.

 

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن لايستسلم للكسل والإحباط حتى تتفوق وتنجح في عملك، كما عليك بتحسين علاقتك بمن حولك.

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