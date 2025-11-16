قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كوريا والصين والنرويج تتصدر المشهد.. ومنافسات 300 متر و25 متر تشعل أجواء بطولة العالم للرماية

محمد سمير

في يوم حافل بالإثارة والمنافسات القوية، شهدت ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة تألقاً لافتاً للعديد من المنتخبات العالمية ضمن فعاليات بطولة العالم للرماية، حيث تواصل المنتخبات حصد الميداليات وسط أداء فني مرتفع وتركيز شديد من الرماة في مختلف المنافسات.

وجاءت نتائج اليوم في مسابقة 25 متر مسدس قياسي – فرق رجال، تصدرت كوريا الجنوبية منافسات الفرق بعد أداء منظم ومستوى ثابت أهلها لانتزاع الذهبية عبر الثلاثي: (تشو يونغ جاي – لي غون هيوك – بارك جونغ)، وحصد منتخب الصين الميدالية الفضية بواسطة: ( سو ليان بوفان – هُه شيوي – ني تشيشين )، بينما جاءت كازاخستان في المركز الثالث محققا الميدالية البرونزية بواسطة: ( تشيريُوكين نيكيتا – فيدكين كيريل – كاباكوف أرتيمي).

وفي مسابقة 25 متر مسدس قياسي – فردي رجال
واصلت سويسرا تفوقها في منافسات المسدس القياسي، حيث حقق شوب أدريان الميدالية الذهبية بعد أداء قوي ومحدد، وجاء الكوري الجنوبي تشو يونغ جاي وصيفاً محرزاً الميدالية الفضية.
فيما نال الأوكراني كورو سطيلوف بافلو الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة 25 متر مسدس قياسي – سيدات
فرضت الصين هيمنتها على منافسات الفردي للسيدات، حيث توجت ياو تشيانشون بالميدالية الذهبية، وجاءت التركية تارهان سيففال إيلايدا في المركز الثاني محققةً الميدالية الفضية، في حين أحرزت المجرية ماجور فيرونيك الميدالية البرونزية.

وفي اًمسابقة 25 متر مسدس قياسي – فرق سيدات
أكملت الصين تفوقها على مستوى الفرق أيضاً، بعد أن حصدت الذهبية بواسطة: ( ياو تشيانشون – سون يو جي – تشن جيا )، وجاء منتخب المجر في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية عبر:
( ماجور فيرونيكا – فابيان سارا راحل – سيكي رينات)، فيما نالت تركيا الميدالية البرونزية من خلال: ( تارهان سيففال إيلايدا – يلماز سيمال – بوزابالي اسرا )

وفي مسابقة 300 متر بندقية 3 أوضاع – سيدات
شهدت هذه المنافسة سيطرة نرويجية واضحة، حيث حصدت الرامية كاترينا لوند الميدالية الذهبية بعد أداء فني مميز ومتوازن في الأوضاع الثلاثة، وجاءت مواطنتها جانيت هيج دوستاد في المركز الثاني محققةً الميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية فذهبت إلى السويسرية زابو بوزا مارتا.

أكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن منافسات اليوم شهدت مستويات فنية مرتفعة وسيراً تنظيمياً دقيقاً على جميع الميادين، مشيراً إلى أن البطولة تسير وفق أعلى معايير الدقة والسلامة، وسط إشادة واسعة من الوفود الدولية بالأجواء المثالية داخل العاصمة الجديدة.

