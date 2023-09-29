البورصة تربح 96.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 96.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.6%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة خلال جلسات شهر سبتمبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 164.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 14.918 مليار ورقة منفذة على 1.534 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 72 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 18.782 مليار ورقة منفذة على 1.808 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 34.39% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 65.61%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 28.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 622.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 10.5 مليار جنيه، بحجم تداول 6.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 525.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 38.6 مليار جنيه بحجم تداول 10.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية.