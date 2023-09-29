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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أمام سيارتها الفارهة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف القلوب

سلمى صقر
سلمى صقر

شاركت سلمى صقر خطيبة مروان عطية لاعب النادي الاهلي، متابعيها أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت خطيبة مروان عطية، امام سيارتها، بإطلالة كاجوال، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع اللون الأحمر في الشفاه.

ويلعب الأهلي مع سان جورج، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سان جورج الإثيوبي بنتيجة 3-0، في مباراة ذهاب دور الـ32 التي أقيمت أيضًا على استاد القاهرة الدولي

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٩_٠٠٠٦١٩
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٨_٢٣٥٩٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٩٢٨_٢٣٥٩٣٤

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