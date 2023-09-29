إيهاب توفيق: لقائي بـ محمد عبدالوهاب لا ينسى وأفتخر به حتى الآن.. فيديو

حل الفنان إيهاب توفيق، ضيفا على الفنانة أنغام، ببرنامج "أنغام"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال الفنان إيهاب توفيق،: "مرحلتي مع الأستاذ محمد عبدالوهاب كانت مرحلة طويلة، لكن لقائي به كان لقاء قصير جدا".

وأضاف : "كنت بحب محمد عبدالوهاب جدا كفنان وكعازف على العود وكمغني وملحن"، لافتا: "كل شيء كان يجتمع فيه بشكل صاروخي".

وأشار الفنان إيهاب توفيق،: "كنت في سنة ثالثة في الكلية وكنت في مسابقة للأصوات، وطلعت من الأوائل في اختيار الأصوات، وكانت النتيجة النهائية أن الفائزين سيغنوا أمام الأستاذ عبدالوهاب"، موضحا: "كل واحد قرر أنه يغني مقطع أمام الأستاذ محمد عبد الوهاب، وغنت أنا أغنية "من غير ليه" بحضور الأستاذ حلمي بكر.

وتابع : "الأستاذ محمد عبدالوهاب اتبسط من طريقة الغناء، لأنني لم أتقيد بطريقته"، لافتا: "اتبسط جدا من الطريقة والجرأة، وطلب معرفة اسمي، وقال لي إنت اسمك الفني هيكون إيهاب توفيق، وقال لهم أني هكون لي مستقبل كبير، وأثنى عليا بشكل كبير، ولقائي معه لا ينسى، وشيء أفتخر به حتى الآن".

