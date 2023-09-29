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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان إيهاب توفيق يروي تفاصيل أول لقاء له مع حميد الشاعري.. فيديو

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

حل الفنان إيهاب توفيق، ضيفا على الفنانة أنغام، ببرنامج "أنغام"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

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وتحدث الفنان إيهاب توفيق، عن علاقته بـ حميد الشاعري، قائلا: "البداية مع حميد الشاعري كانت مع أول أغنية، لأنها كانت من ألحانه وتوزيعه"، موضحا: "زميل لي في الكلية كانت معيد، وفي حفلة من حفلات الكلية تم اختياري لتقديم أغنية لسيد درويش".

 

وأضاف: "قدمت الأغنية بشكل جيد في الحفلة، وتاني يوم لقيت زميلي في الكلية يبحث عني، وقال لي إنت ليه مش بتغني، أخربته أن تفكيري كله في الدراسة وأستمر في الأوائل، وأنا هشتغل معيد في الكلية".

 

وأشار الفنان إيهاب توفيق،: "زميلي في الكلية أخبرني أنه لديه علاقات مع شركة كاسيت تنتج أغاني، وحدد لي معاد معهم لمقابلتهم"، مضيفا: "قابلنا مدير الإنتاج في الشركة والعاملين فيها وغنيت أمامهم واتبسطوا جدا".

 

وتابع الفنان إيهاب توفيق،: "طلبوا مني مقابلة حميد الشاعري لأنه كان يعمل في الشركة ويقوم بعمل كل التوزيعات لكل المطربين"، لافتا: "خدنا المعاد وغنيت أمام حميد الشاعري أغنية "بحبك يا أسمراني"، وسجلت الأغنية من أول مرة أمام حميد الشاعري وهذا كان أول لقاء لي مع حميد الشاعري".

ويكشف الفنان إيهاب توفيق، خلال حواره مع أنغام، عن حياته الشخصية وأبرز المحطات في مسيرته الفنية، وغيرها من الكواليس خلال أحداث البرنامج.

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