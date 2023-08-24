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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب توفيق يغني في عيد ميلاد مصطفى كامل.. شاهد

مصطفى كامل - إيهاب
مصطفى كامل - إيهاب توفيق

احتفل الفنان مصطفى كامل، مساء أمس الأربعاء 23 أغسطس بعيد ميلاده الـ 53 في أحد الأماكن العامة بحضور الاصدقاء والمقربين. 

ونشر مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- مقطع فيديو قصير، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنان إيهاب توفيق، الذي قام بالغناء في عيد الميلاد. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

وعلق مصطفى كامل، على الفيديو قائلا: «الحمدلله والشكرلله اليوم أتممت ٥٣ عاماً .. اللهم لك الحمد علي ماأنعمت به علي شخصي البسيط من نعم ( الستر والصحه ورضا الوالدين والزوجه الصالحه والأبناء البارين الناجحين والأصدقاء المخلصين والنجاح والنصر علي الأعداء ونعمة الصوم والصلاه والزكاه وحج بيتك الكريم ونعمة الخوف منك والتوكل عليك يارب العالمين)». 

وتابع مصطفى كامل، قائلا: «اللهم أجعل الباقي من العمر مشمولاً برضاك وسترك ونصرك وشفاك ورحمتك ورزقك وكرمك . وأرزقنا أخر العمر حسن الختام  وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله». 

 

مصطفى كامل وإيمان البحر درويش 

من جهة أخرى، قال مصطفى كامل، في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إنه يحرص على الاطمئنان على صحة الفنان إيمان البحر درويش، من خلال بعض الزملاء.

وأعرب مصطفى كامل، عن أمنيته لمعرفة عنوان إيمان البحر درويش، لزيارته، قائلا: «لازم أزوره طبعا.. وأنا نفسي أعرف عنوان إيمان البحر درويش».

 

أحدث أغاني مصطفى كامل

في شهر أبريل 2023، طرح الفنان مصطفى كامل، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم ابن المحظوظة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية ابن المحظوظة لـ مصطفى كامل، من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة

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