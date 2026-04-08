في حالات الضرر.. كيفية تقديم شكوى ضد شركات التأمين أو التمويل

عملت هيئة الرقابة المالية علي تحسين بنيتها التكنولوجيا وتحسين الخدمات الرقمية وعلي رأسها ميكنة نظام معالجة الشكاوي، من خلال تفعيل البوابة الإلكترونية للشكاوي ومتابعتها.

وتتلقي هيئة الرقابة المالية الشكاوي من المواطنين المتعاملين مع القطاعات المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتضمن الهيئة سرعة التعامل مع الشكاوي وحماية البيانات وسرية المعلومات.

وخلال السطور التالية نوضح خطوات تقديم الشكاوي إلكترونيا:

أولا: إنشاء حساب علي بوابة شكاوي المتعاملين ويمكنك الضغط هنا للتسجيل

لابد أن تتضمن الشكوي البيانات الاساسية لمقدم الشكوي والجهة المشكو في حقها وهي :

1-اسم الشاكي، بطاقة الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني.

2- اسم الشركة المشكو في حقها.

3-مضمون الشكوي “ويفضل إرفاق أي مستندات مؤيدة للشكوي”.

متابعة الشكوي

وبعد الأنتهاء من التسجيل عبر الرابط للبوابة شكاوي المتعاملين علي موقع الرقابة المالية، يمكنك الدخول علي حسابك المسجل لمتابعة الشكوي ومسارها.

الخط الساخن

وحددت هيئة الرقابة المالية رقمين للتواصل عليهم في حالة مواجهة أي عطل تقني للبوابة وهما الخط الساخن للهيئة 19669، الخط الأرضي 35345350 داخلي 2001.

حماية العملاء

وتسعي هيئة الرقابة المالية من خلال توفير البوابة الإلكترونية للشكاوى حماية عملاء شركات التأمين أو التمويل أو سوق المال -الجهات الخاضعة لرقابتها- حيث يتم دراسة الشكاوي وفحص أوجه التضرر في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لها.