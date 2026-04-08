قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
بدرية طلبة تحذر من تجاوزات السوشيال ميديا: مفيش حد فوق القانون
وزير الطيران يستقبل نواب البرلمان لتعزيز آليات العمل المشترك وتطوير المنظومة
علم ابنك السواقة.. أحدث 5 سيارات للأطفال من ماركات عالمية
تحذير من "الأرصاد": شبورة كثيفة وأمطار تضرب البلاد غدا
سعر سبيكة الذهب بالأسواق اليوم الأربعاء
رسمياً.. شكل الجنيه الجديد و الـ2 جنيه المعدن في مصر
حدث في دولة عربية.. الداخلية تحسم الجدل بشأن فيديو تعدي شخص على طفلة
البترول: تحويل 30 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2025 بنمو 61%
عضو خارجية الشيوخ: وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران انتصار للدبلوماسية المصرية
الدوما الروسي: محطة الضبعة امتداد للتعاون بين القاهرة وموسكو منذ بناء السد العالي
حزب الله: عدوان إسرائيل على لبنان محاولة يائسة للانتقام من المدنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

في حالات الضرر.. كيفية تقديم شكوى ضد شركات التأمين أو التمويل

هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

عملت هيئة الرقابة المالية علي تحسين بنيتها التكنولوجيا وتحسين الخدمات الرقمية وعلي رأسها ميكنة نظام معالجة الشكاوي، من خلال تفعيل البوابة الإلكترونية للشكاوي ومتابعتها.

وتتلقي هيئة الرقابة المالية الشكاوي من المواطنين المتعاملين مع القطاعات المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتضمن الهيئة سرعة التعامل مع الشكاوي وحماية البيانات وسرية المعلومات.

وخلال السطور التالية نوضح خطوات تقديم الشكاوي إلكترونيا:

أولا: إنشاء حساب علي بوابة شكاوي المتعاملين ويمكنك الضغط هنا للتسجيل

لابد أن تتضمن الشكوي البيانات الاساسية لمقدم الشكوي والجهة المشكو في حقها وهي :

1-اسم الشاكي، بطاقة الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني.

2- اسم الشركة المشكو في حقها.

3-مضمون الشكوي “ويفضل إرفاق أي مستندات مؤيدة للشكوي”.

متابعة الشكوي

وبعد الأنتهاء من التسجيل عبر الرابط للبوابة شكاوي المتعاملين علي موقع الرقابة المالية، يمكنك الدخول علي حسابك المسجل لمتابعة الشكوي ومسارها.

الخط الساخن

وحددت هيئة الرقابة المالية رقمين للتواصل عليهم في حالة مواجهة أي عطل تقني للبوابة وهما الخط الساخن للهيئة 19669، الخط الأرضي 35345350 داخلي 2001.

حماية العملاء

وتسعي هيئة الرقابة المالية من خلال توفير البوابة الإلكترونية للشكاوى حماية عملاء شركات التأمين أو التمويل أو سوق المال -الجهات الخاضعة لرقابتها- حيث يتم دراسة الشكاوي وفحص أوجه التضرر في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لها. 

الرقابة المالية الشكاوي شركات التأمين شركات التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

ترشيحاتنا

لبنان

كاميلا زاريتا: لبنان جزء من الأمن الإقليمي وليس ملفا إنسانيا فقط

الدكتور حسام عبدالغفار

الصحة: تحول جذري في مفهوم العلاج إلى الوقاية والاستثمار في الإنسان

وزير الخارجية الإيراني

إيران تفتح باب التسوية.. وقف إطلاق النار مدخل لإنهاء الحرب وبحث اتفاق دائم مع واشنطن

بالصور

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

غير الرنجة والفسيخ.. ماذا يحدث لو تناولت السلمون في شم النسيم

في الذكرى الـ 56.. محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر

محافظ الشرقية يفتتح مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بالحسينية بمساحة 216 مترا

فيديو

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد