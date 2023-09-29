مبادرة "ازرع شجرة": نجحنا في تحويل أكبر مقلب قمامة لمركز وعي بيئي

تحدث نبيل محروس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ازرع شجرة، عن تفاصيل وخطة عمل مبادرة "ازرع شجرة"، قائلا: المبادرة تستهدف تجميل مصر ونشر وتعميم فكرة البيئة الخضراء، ورفع الوعي البيئي.

وأضاف "نبيل محروس" خلال حواره ببرنامج " الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"،:" كنا نحلم بزراعة مليون شجرة فقط، ولكن الرئيس السيسي استجاب للحلم ووجه بزراعة 100 مليون شجرة، متابعا: المبادرة بدأت في 2017.

وأكمل:" نجحنا في تحويل أكبر مقلب قمامة في القاهرة إلى أكبر مركز وعي بيئي في الشرق الاوسط"، متابعا: استهدفنا الأطفال والشباب، من خلال رفع الوعي بأهمية الزراعة والحفاظ على البيئة.

واسترسل: عملنا داخل محافظات سوهاج والأقصر والفيوم، وذلك لكونهم المحافظات الأكثر تيسيرا في العمل، ونناشد كافة المحافظات بتوفير الدعم للمبادرة.