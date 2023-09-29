عنصرية فرنسا.. باريس تنتظر محاكمة تاريخية اليوم بشأن التمييز على أساس اللون

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة الضوء علي التنميط والتمييز العنصري المنتشر حاليا في فرنسا، مؤكدًا أنه علي فرنسا أن تضع "حداً للتنميط العنصري واسع النطاق للأشخاص ذوي الأصول السوداء والشمال أفريقية الذين توقفهم الشرطة بشكل روتيني ويطلب منهم إبراز أوراق هويتهم دون أي تفسير، حسبما سيجادل محامي جماعات حقوق الإنسان في جلسة استماع تاريخية للمحكمة في باريس اليوم الجمعة.

وفي أول دعوى جماعية من نوعها ضد الدولة الفرنسية، تريد ست منظمات فرنسية ودولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، إدانة السلطات الفرنسية لفشلها في منع الاستخدام الواسع النطاق للتنميط والتمييز العرقي.

ويقولون إن الأشخاص غير البيض في جميع أنحاء فرنسا، ولا سيما الشباب الذين يُنظر إليهم على أنهم من السود أو من شمال إفريقيا، يتم تمييزهم بشكل روتيني وإيقافهم في الشارع، ويُطلب منهم أوراق هوية ويتم تفتيشهم دون تفسير، غالبًا عدة مرات في اليوم ومن سن مبكرة جدًا11 سنة.

وسيتم حث مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على إجبار الدولة على إنهاء هذه الممارسة، التي أدانتها منذ أكثر من عقد من الزمن هيئات مستقلة، من الأمم المتحدة إلى مجلس أوروبا وأمين المظالم الحقوقي في فرنسا.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات واضطرابات واسعة النطاق شهدتها فرنسا بسبب إطلاق الشرطة النار على نائل، وهو صبي يبلغ من العمر 17 عامًا من أصل جزائري، عند نقطة تفتيش مرور خارج باريس في يونيو الماضي.

وخلال الاحتجاجات على وفاة نائل، قال المراهقون والشباب من أصول سود وشمال أفريقية إنهم واجهوا تمييزًا واسع النطاق، قائلين إن الشرطة أوقفتهم في كثير من الأحيان عدة مرات يوميًا للتحقق من هوياتهم دون تفسير.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين أمام لجنة برلمانية في يوليو الماضي: "من الخطأ القول بوجود عنصرية منهجية في الشرطة الوطنية".

وقالت مايتي دي رو، وهي محامية بارزة في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح: "لقد أظهرت الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الصيف في فرنسا والعالم مرة أخرى أن هناك شيئًا ما مكسورًا للغاية في الشرطة الفرنسية".

وقالت إن الحكومات والشرطة الفرنسية المتعاقبة رفضت الاعتراف بضرورة التغيير المنهجي لوقف التمييز العميق الجذور في تحديد هوية الشرطة للمواطنين غير البيض.

وقالت إنها مشكلة موثقة جيدا من قبل هيئات مستقلة في فرنسا وعلى المستوى الدولي، “لكن لا يزال هناك إنكار. تستمر السلطات الفرنسية في الادعاء بأنه لا توجد مشكلة نظامية في الشرطة الفرنسية، الأمر يتعلق فقط بشخصين قد يتصرفان بشكل سيئ."

ولا تسعى الدعوى الجماعية إلى الحصول على تعويض للأفراد. بل تريد بدلاً من ذلك أن تُجبر الدولة على اتخاذ تدابير لوقف هذه الممارسة، مثل تعريفات أكثر صرامة لأسباب التحقق من هوية الشرطة، ونظام لتسجيل الشيكات، وتنظيم عندما تستهدف الشرطة الأطفال.

وقال عيسى كوليبالي من جمعية بازابا في بيلفيل شمال باريس: "إنها مشكلة يومية وضخمة".

وأضاف: “تقريبًا كل رجل فرنسي يُنظر إليه على أنه أسود أو من شمال إفريقيا قد جرب ذلك عدة مرات. أترأس جمعية للفعاليات الثقافية والرياضية للشباب. بمجرد إجراء أي نوع من الدردشة أو النقاش، تظهر هذه المشكلة بسرعة كبيرة."

وأوضح كوليبالي “إنه أمر تم إدانته منذ أكثر من 40 عامًا في فرنسا، لكن لم يتم إحراز أي تقدم؛ في الواقع، غالبًا ما نشعر وكأننا نعود إلى الوراء."

وفي يونيو 2021، أدانت محكمة الاستئناف في باريس الدولة الفرنسية بتهمة "الإهمال الجسيم" فيما وصفته بالإيقاف التمييزي والتحقق من هوية ثلاثة طلاب في المدرسة الثانوية في محطة قطار باريس في عام 2017، أثناء عودتهم من رحلة صفية.

وفي وقت سابق، في عام 2016، قالت أعلى محكمة في فرنسا إن اعتقال ثلاثة رجال على أساس خصائص جسدية مرتبطة بأصلهم العنصري المفترض يرقى إلى مستوى سوء السلوك الخطير.