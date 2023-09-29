مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

لقي شخص وربة منزل مصرعهما، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط في أسيوط، بسبب خلافات قديمة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز ديروط ووفاة رجل وسيدة.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية مقتل "مجدى.ع.ش" 55 عامًا، و"صفاء.ر.ن" 40 عامًا، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى ديروط ومستشفى القوصية المركزي، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة.