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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأوقاف عن الاحتفال بالمولد النبوي: حب الرسول من مظاهرة الإيمان

محمد عيد كيلاني،
محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا

تحدث الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلا إننا نعيش الآن اجمل الأوقات واللحظات.. فنحن نتكلم عن نور الوجود في ذكرى مولده الشريف.

 

وأضاف "محمد عيد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن رسول الله ملء الأرض خيرا ونورا وعلما، وأخذ بأيد البشرية إلى طريق الله عز وجل، متابعا: حب رسول الله مظهر من مظاهرة الإيمان.

 

واستشهد بقول رسول الله: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"، متابعا: من مظاهر الحب إعلان حبنا لرسول الله، خاصة في يوم مولده المبارك.

 

واسترسل: النبي غير مسار البشرية إلى الخير والفضيلة، حيث رسخ مجموعة من القيم والأخلاق التي بنت عليها الأمة الإسلامية.
 

المولد النبوي ذكرى المولد النبوي الشريف الأوقاف وزارة الأوقاف الإيمان الامة الاسلامية

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